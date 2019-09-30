Украинский экспорт за 5 лет вырастет вдвое, – программа правительства

Об этом свидетельствует программа деятельности правительства на пять лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, правительство также задекларировало план по сокращению времени на оформление экспорта с 66 часов в 2018 году до 24 часов в 2024 году (именно таким был средний показатель оформления в Европе и Центральной Азии в минувшем году).

"Мы добьемся сокращения пошлин на украинскую продукцию на ключевых рынках путем выполнения Соглашения об ассоциацию с ЕС, других соглашений о зонах свободной торговли, их обновления, использования возможностей ВТО, снятия антидемпинговых и защитных пошлин, которые распространяются на украинскую продукцию", – указано в программе Кабмина.

Согласно информации Госстата, в 2018 году экспорт товаров и услуг возрос на 8,6% – до $57,12 млрд, тогда как импорт – на 14,3%, до $62,94 млрд. Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года.

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