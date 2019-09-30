Blackstone купил один из крупнейших банков стран Балтии за 1 миллиард евро

Как говорится в сообщении банка, покупателями акций Luminor (создан в 2017 году в результате объединения банков Nordea и DNB в прибалтийских странах) выступили инвестиционные фонды частных капиталов Blackstone, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После завершения сделки Nordea и DNB сохранят по 20% акций Luminor и представительство в совете директоров. При этом консорциум Blackstone договорился с Nordea о выкупе его доли в банке Luminor в ближайшие годы.

"Опыт Blackstone, прочная финансовая позиция и команда специалистов по всему миру будут способствовать развитию Luminor как крупнейшего местного независимого банка, банка, целью которого будет поддержание устойчивого роста в Балтийском регионе благодаря взятию на себя долгосрочных обязательств при оказании услуг юридическим и физическим лицам", – прокомментировал сделку исполнительный директор Luminor Эркки Раасуке.

"Данная сделка представляет собой одну из крупнейших инвестиций в истории стран Балтии, и я хочу выразить признательность регулирующим органам и нашим командам за вклад в ее завершение", – отметил председатель совета Luminor Нилс Мелнгайлис.

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Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения Nordea и DNB в странах Балтии. Головной офис находится в Эстонии, оттуда осуществляется управление отделениями банка в Литве и Латвии.

Blackstone Group в сентябре прошлого года объявила о планах приобрести 60% акций банка Luminor. Сделка была одобрена Европейским центробанком и регуляторами стран Балтии.

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