Кабмин утвердил своей задачей сокращение уровня смертности на 5%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Правительство во исполнение этих целей намерено обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города, в результате чего возрастет количество спасенных жизней.

Кабмин также намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит по меньшей мере 30% украинских пациентов, ранее получавшим услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.

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