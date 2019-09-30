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30.09.19 15:52

Кабмин хочет внедрить комплексные системы видеонаблюдения

Кабинет министров Украины с целью обеспечения надлежащего уровня внутренней безопасности граждан намерен внедрить комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения и создать сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция".

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы внедрим комплексные интеллектуальные системы видеонаблюдения с мощной аналитической составляющей, создадим сеть подразделений полиции по типу "полицейская станция", создадим систему эффективного противодействия преступлениям в киберпространстве, снизим риски создания и деятельности организованных преступных группировок, реализуем принцип "Community Policing" путем распространения проекта "Полицейский офицер громады", реализуем современные принципы полицейской деятельности, управляемые аналитикой (Intelligence-Led Policing)", - говорится в программе деятельности правительства.

В Кабмине рассчитывают что эти нововведения приведут к уменьшению уровня уличной и организованной преступности, снизят риски для граждан, бизнеса, туристов и инвесторов.

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