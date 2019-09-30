70% государственных вузов лишатся статуса бюджетного учреждения, – программа Кабмина

Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Высшие учебные заведения получат реальную финансовую автономию. За 5 лет не менее 70% государственных высших учебных заведений выйдут из статуса бюджетного учреждения. При этом все ректоры будут иметь в контрактах ключевые показатели эффективности и оцениваться по результатам их достижения", - говорится в тексте программы.

Также отмечается, что доля государственного финансирования вузов частной формы собственности составит не менее 5%.

Кроме того, в программе указано, что доля грантового финансирования в общем объеме финансирования научных исследований и разработок за счет бюджетных средств составит не менее 25%, при этом доля грантового финансирования Национального фонда исследований в бюджетном финансировании науки будет составлять не менее 15%.

Отмечается, что будет создано не менее 100 центров коллективного пользования оборудованием, доступ к которым будут иметь ученые независимо от того, в какой организации работают.

"Отменим финансовые и таможенные ограничения, которые приводят к неэффективному расходованию средств (разрешение на прямые закупки за рубежом и беспошлинный ввоз научного оборудования и материалов и тому подобное)", - заявляют в Кабмине.

Среди прочего отмечается, что доля расходов на финансирование научных проектов, грантовых и стипендиальных программ для молодых ученых в общем объеме расходов государственного бюджета на науку составит не менее 5%.

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