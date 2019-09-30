Uklon начал работать в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Uklon делает новую отметку на карте Украины! Встречай нас в Мариуполе, заказывай авто онлайн и пользуйся всеми преимуществами сервиса", - сказано в сообщении.

Стоимость проезда начинается от 20 грн.

Uklon работает в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Чернигове, Белой Церкви, Николаеве и Кривом Роге. Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье, Полтаве, Николаеве и Кривом Роге.

Первый заказ в приложении Uklon сделали 25 марта 2010 года.

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