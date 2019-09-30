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30.09.19 20:26

Кабмин пообещал создать офисы по евроинтеграции во всех областях Украины

Правительство Украины намерено обеспечить создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции.

Кабмин пообещал создать офисы по евроинтеграции во всех областях Украины

Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южные и восточные области, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнеса в регионах", - говорится в правительственной программе.

В Кабмине намерены достичь этого прежде всего путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи Евросоюза.

В правительстве убеждены, что фокус на "регионализацию евроинтеграции" позволит направить дополнительные ресурсы в регионы, чтобы их жители непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС.

Кроме того, в программе указывают на то, что в законодательство Украины будут внедрены не менее 80% актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

"Одним из результатов принятия этих мер станет последовательный рост поддержки гражданами Украины европейской интеграции нашего государства", - говорится в программе.

При этом в правительстве декларируют намерение в диалоге с ЕС обеспечить "рост прямых инвестиций в Украину от компаний из стран Евросоюза и увеличение финансовой помощи ЕС для Украины".

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