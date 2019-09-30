Кабмин представит план деятельности в Раде до конца недели, – Гончарук

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", – сказал глава правительства.

По словам премьера, в основу документа положен человекоцентрический подход.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

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