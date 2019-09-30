Крюковский вагоностроительный завод сменил директора

Согласно публикации КВСЗ в системе раскрытия НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет общества 27 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другим своим решение набсовет компании освободил от должности главы правления-директора Анатолия Шабалу "по собственному желанию в связи с окончанием срока действия трудового договора (контракта) по выходу на пенсию".

Шабала возглавлял предприятие с мая 2014 года, а Крамаренко, согласно публикации, назначен руководителем на срок до 26 апреля 2020 года.

Набсовет ПАО "КВСЗ" также назначил на должность технического директора (и члена правления) Алексея Гречкина, в течение последних пяти лет работавшего заместителем главного конструктора и главным конструктором пассажирского моторвагонного подвижного состава КВСЗ.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

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Как сообщалось, в 2018 году "Крюковский вагоностроительный завод" увеличил чистую прибыль на 46,7% к 2017 году – до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5,5 млрд грн.

По данным НКЦБФР на второй квартал 2019 года в числе акционеров ПАО – эстонские AS Skinest Finants (25% уставного капитала) и Osauhing DELANTINA (25%), OW Capital Management GmbH (Австрия, 25%) и зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Service Limited (на 23 сентября 2019 года – 20,06508%).

В то же время бенефициарными владельцами (контролерами), совокупно владеющими более 90% акций компании, являются глава набсовета В.Приходько, Приходько Н.В. (совпадает с инициалами жены главы набсовета), а также эстонский бизнесмен Олег Осиновский и председатель совета директоров российского производителя вагонов "Завод металлоконструкций" (Саратовская обл.) Станислав Гамзалов.

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