БизнесЦензор

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30.09.19 11:35

МАУ Коломойского задолжала государственному аэропорту "Борисполь" 300 миллионов

Долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн.

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Об этом президент перевозчика Евгений Дыхне сообщил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"Есть утвержденный план выплат аэропорту "Борисполь", который авиакомпанией МАУ выполняется. Сумма задолженности на сегодня – в районе 300 млн грн", – сообщил Дыхне.

В то же время глава перевозчика не ответил на вопрос о долге компании перед госпредприятияем "Украэрорух".

"Долги сейчас не в моем фокусе – это сегодня не является фактором в принятии решений. Я не могу на них повлиять – они уже есть. Мой анализ сейчас нацелен на вопросы, как сделать так, чтобы мы тратили меньше, а зарабатывали больше. И желательно не теряли деньги. В результате – вывести компанию в зону прибыльности, чтоб не создавать новые долги. Могу сказать, что те долги, которые есть, не критичны для МАУ с ее оборотом", – сказал Дыхне.

При этом глава авиакомпании не смог уточнить, сколько самолетов принадлежит непосредственно МАУ, а сколько находится в лизинге у связанных с ее владельцами фирм.

"Не знаю. Изучение этого сейчас не является первоочередной задачей. Для меня важно сейчас войти в операционную деятельность компании и решить те вопросы, которые в МАУ являются проблемными с точки зрения задачи зарабатывания денег. Нужно вернуть авиакомпании былую гордость. Тогда будет значительно проще разговаривать с контрагентами по реструктуризации долга и другим вопросам", – сказал Дыхне.

В то же время Дыхне заверил, что Игорь Коломойский, которому принадлежит 25% акций авиакомпании, не занимается операционным управлением МАУ.

"Это человек (Коломойский, – ред.), который профинансировал в развитие компании. Но построил стратегию, подобрал менеджмент Арон Майберг. И, как я это понимаю, именно Майберг – человек, отвечающий по функционалу набсовета за эту компанию перед всеми другими акционерами", – сказал президенты МАУ.

При этом глава компании заявил, что не знает состава ее акционеров.

"Я не знаю состав акционеров. Для меня это не важно", – сказал Дыхне.

Как сообщалось, Евгений Дыхне возглавил "Международные авиалинии Украины" 18 сентября.

В 2007-2008 годах он возглавлял государственное авиапредприятие "Львовские авиалинии". Компания в 2009 году прекратила выполнять полеты, а в 2011 году - обанкротилось. С 2009 по 2013 годы - замначальника пассажирского главка "Укрзализныци". В 2013-2014 годах работал директором по организации пассажирских перевозок "Укрзализныци". С сентября 2014 по март 2017 года - исполняющий обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь". С марта 2017 года - первый заместитель генерального директора "Борисполя".

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