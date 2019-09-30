Банки снизили ставки по долгосрочным депозитам в валюте

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенныйLiga.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по бессрочным депозитам в гривне составляют 7,85% годовых. Стоимость депозитов на сроки до месяца и до трех месяцев – 9,71% и 11,83% годовых соответственно.

Средняя ставка по депозитам в национальной валюте на срок от 3 месяцев до полугода составляет 14,14%, а свыше полугода – 14,69% годовых. Вклады сроком свыше года набрали 0,01 п.п. и предоставляют 13,97% годовых.

Сбережения в долларах снизили доходность на 0,01 п.п. для периодов до полугода (2,21%), свыше полугода (2,80%) и свыше года (2,86%). Бессрочные сбережения предлагают 0,57% годовых. Средняя ставка по депозитам в долларах США на сроки до месяца и от месяца до трех составляет 1,11% годовых.

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Средние ставки по бессрочным депозитам в евро по-прежнему предлагают 0,54% годовых. Депозиты сроком менее месяца предоставляют 0,73% годовых.

Доходность вкладов в европейской валюте на период от месяца до 3 составляет 1,05% годовых. Депозиты на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п.п. – до 1,60% годовых. Синхронно снизилась средняя ставка для сбережений на периоды до года и свыше года (на 0,02 п.п. до 1,99% и до 2,22% годовых соответственно).

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