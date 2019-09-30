"Нафтогаз" закупил услуги аудиторов на 62 миллиона

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 1 декабря 2021 года, то есть в течение двух лет аудиторы выполнят аудит консолидированной финотчетности по МСФО за 2019-2020 годы за 20 млн грн, обеспечат сопровождение выпуска еврооблигаций компании за 16,64 млн грн, проведут аудит отдельной финансовой отчетности согласно МСФО за 2019-2020 годы за 10,66 млн грн.

Еще 6,97 млн грн аудиторы получат за подготовку обзора сокращенной промежуточной финотчетности по МСФО за 6 месяцев 2019-2020 годов, и 6,53 млн грн – обзора промежуточной отдельной финотчетности по МСФО за 6 и 9 месяцев 2019-2020 годов.

Сопровождение выпуска еврооблигаций включает составление проектов писем-заверений для банков-организаторов выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финотчетности за определенные заказчиком периоды и отчетов по результатам переросмотра другой информации Проспекта эмиссии.

Цена сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 66,56 млн грн.

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ООО "Бейкер Тилли Украина" не допустили к торгам из-за отсутствия договора страхования ответственности аудитора перед третьими лицами, который будет действовать до 1 декабря 2021 года.

Единственным допущенным конкурентом победителя "Делойт энд Туш ЮСК" было ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". Участники торгов представляют в Украине соответственно компании Deloittе и Ernst&Young из так называемой "большой четверки аудиторов".

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