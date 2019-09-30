Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии

Как передает БизнесЦензор, об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Faceboоk.

"Члены комиссии не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps) так, как видят для этого оснований", – сообщил Оржель.

В то же время министр обратил внимание, что средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены за соответствующий период 2018 года и составляет $63,6 за тонну.

При этом курс доллара США по отношению к гривне на 13,3% меньше курса, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках. Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями", – добавил Оржель.

Как сообщалось, в конце августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что Офис президента разработал три решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

Первые два – постановление Кабинета министров о увеличении специальных обязанностей "Укргидроэнрего" на рынке электроэнергии и снижение тарифа "Укрэнерго" на услуги по передаче электрической энергии – уже реализованы.

Третьим шагом должен был стать пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "рrice caps".

"Ночную цену есть смысл несколько повысить с точки зрения, возможно на около 10%, а дневную цену есть смысл несколько снизить, поскольку она выше существенно выше, чем почти во всех странах Европы. Поэтому дневной рrice cap есть основания понизить на 15-20%. Таким образом, это может дать еже 9% снижения тарифа для конечного потребителя", – пояснял представитель президента.

По словам Геруса, все эти мероприятия позволят снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на около 20%.

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