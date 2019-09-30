БизнесЦензор

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30.09.19 10:44

Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 27 сентября отказалась снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые "рrice caps".

Нацкомиссия отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии

Как передает БизнесЦензор, об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил на своей странице в сети Faceboоk.

"Члены комиссии не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (price caps) так, как видят для этого оснований", – сообщил Оржель.

В то же время министр обратил внимание, что средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены за соответствующий период 2018 года и составляет $63,6 за тонну.

При этом курс доллара США по отношению к гривне на 13,3% меньше курса, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год.

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках. Минэкоэнерго считает, что price caps должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями", – добавил Оржель.

Как сообщалось, в конце августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что Офис президента разработал три решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию для промышленных потребителей, бизнеса и бюджетной сферы на 20%.

Первые два – постановление Кабинета министров о увеличении специальных обязанностей "Укргидроэнрего" на рынке электроэнергии и снижение тарифа "Укрэнерго" на услуги по передаче электрической энергии – уже реализованы.

Третьим шагом должен был стать пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии, так называемых "рrice caps".

"Ночную цену есть смысл несколько повысить с точки зрения, возможно на около 10%, а дневную цену есть смысл несколько снизить, поскольку она выше существенно выше, чем почти во всех странах Европы. Поэтому дневной рrice cap есть основания понизить на 15-20%. Таким образом, это может дать еже 9% снижения тарифа для конечного потребителя", – пояснял представитель президента.

По словам Геруса, все эти мероприятия позволят снизить цены на электроэнергию для небытовых потребителей на около 20%.

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