Кабмин одобрил законопроекты о легализации казино и добычи янтаря (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает БизнесЦензор.

"Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др.", – сказано в сообщении.

Как пояснил на брифинге в понедельник премьер-министр Алексей Гончарук, законопроектом предложено ввести запрет на экспорта янтаря-сырца и сосредоточение легальной добычи на существующих старательских приисках.

"Главный замысел состоит в том, чтобы одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", – сказал Гончарук.

В то же время, по словам премьера, законопроект упрощает процедуру получения официальных документов на разработку существующих старательских приисков для легального бизнеса.

Также одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

"Мы хотим, чтобы игровые автоматы исчезли с улиц... Вчера мы его проголосовали. И в ближайшее время он буде внесен в парламент", – сказал Гончарук.

"Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем что около 2-2,5 млрд грн мы получим", – добавил премьер, отметив, что окончательная сумма зависит от того, в каком виде будет принят соответствующий закон.

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Кроме этого, правительство одобрило проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

"Изменения предусматривают усиление открытой конкуренции между проектами, которые подаются на финансирование за счет фонда только через прозрачные конкурсные процедуры после доказывания экономической или социальной эффективности", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 октября. Ответственными за выполнения этого поручения были назначены премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд.

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

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