Мининфраструктуры готовит законопроект о разделении "Укрзализныци" на три компании

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в интервью Радио Свобода, передает БизнесЦензор.

"Мы планируем создавать три отдельные компании из "Укрзализныци". Мы разрабатываем с парламентариями совместно соответствующий законопроект", – сообщил министр.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточны, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий – это прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства. Это грузовые перевозки", – уточнил Криклий.

Читайте также: "Укрзализныця" планирует создать отдельную компанию по ремонту подвижного состава

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

При этом Гончарук счиает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram