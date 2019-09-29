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29.09.19 18:32

Илон Маск показал корабль для колонизации Луны и Марса. ВИДЕО

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил публике прототип многоразового космического корабля Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс. Презентация прошла 29 сентября на космической стартовой площадке в штате Техас.

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Об этом сообщает Meduza, передает БизнесЦензор.

Как утверждают в SpaceX, корабль сможет перевозить до 100 человек и груз, став основой для колонизации Луны и Марса. Компания также назвала свой корабль "самой мощной ракетой в истории".

У ракеты две ступени - ускоритель Super Heavy и часть, в которую входит сам Starship. Масса корабля составила 120 тонн (Маск надеется еще немного ее уменьшить), а длина - 50 метров.

Маск объявил, что Starship впервые полетит через 1-2 месяца: корабль поднимется примерно на 20 километров и через некоторое время приземлится обратно.

"Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев", - добавил глава SpaceX, оговорившись, что эти сроки зависят от успешности продолжающейся работы над ракетой.

В ходе презентации глава SpaceX также порассуждал о необычной внешности своего корабля - ракеты из блестящей нержавеющей стали, прикрытой тонким слоем огнеупорной прозрачной керамики. По словам предпринимателя, он "влюблен" в сталь: "Все думают - "сталь же тяжелая". Нет! Вообще-то это самая легкая конструкция. Использование стали - это вообще лучшее производственное решение во всей этой штуке. Нержавеющая сталь марки 301 при сверхнизких температурах сохраняет ту же прочность, что и лучшие композитные материалы или алюминий".

"Какого будущего вы хотите?" - спросил Маск у аудитории, предложив выбрать из двух вариантов: остаться земным биологическим видом или стать космическими особями. Маск выразил надежду, что человечество выберет второе. Рано или поздно стоимость космических перелетов для пассажиров должна приблизиться к цене авиаперелетов, в очередной раз пообещал Маск.

Ранее Маск говорил, что SpaceX намерена доставить не меньше двух грузовых кораблей на Марс к 2022 году. А первых колонизаторов компания хочет доставить туда к 2024 году. При этом Маск признавал, что они вряд ли смогут вернуться на Землю.

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