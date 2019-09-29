Google будет предустанавливать приложение YouTube Music на новые смартфоны

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Отметим, что ранее приложение YouTube Music приходилось самостоятельно загружать из магазина контента Google Play, тогда как в комплект предустановленных фирменных приложений компании как правило входил Google Play Music.

Теперь ситуация сменилась на противоположную - по умолчанию на смартфоне будет присутствовать YouTube Music, а тем пользователям, которые предпочитают приложение Google Play Music, придется загружать его отдельно.

По словам самой компании, приложение YouTube Music в итоге заменит собой Google Play Music. Еще в 2017 году компания объединила для этого команды YouTube Music и Google Play Music.

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