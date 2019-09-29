Онлайн-магазин Zara начал работу в Украине

Об этом сообщает The Village. передает БизнесЦензор.

Оформить заказ можно на сайте зарегистрированным пользователям и в режиме "Гость". Здесь доступны актуальные коллекции для женщин, мужчин и детей, а также линейки TRF, Scenes, Stories и другие. Zara Home на сайте не представлена.

Забрать покупки бесплатно можно в ближайшем магазине Zara. Также есть возможность получить заказ в пункте выдачи, также действует курьерская доставка на дом - эти услуги стоят 149 грн.

Бесплатная доставка доступна для заказа на сумму более 1999 грн. Получить заказ после оплаты на сайте можно за четыре рабочих дня.

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