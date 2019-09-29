Транспортные предприятия Киева готовы к осенне-зимнему периоду на 85%, – КГГА

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Кикской гордской государственной слминистрации Иван Федоров во время расширенного заседания Коллегии КГГА, отчитываясь о подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, передает БизнесЦензор.

Сейчас предприятия корпорации "Киевавтодор" заготовили 38,3 тыс. тонн соли (100%) и 33,5 тыс. тонн песка (96%). Также запланировано подготовить к работе 531 единицу специализированной техники для круглосуточных дежурств и сменной работы. На сегодня подготовлено 296 единиц (60%), по остальным проводятся работы по ремонту и подготовке техники.

Одновременно заключаются договоры с организациями города на привлечение вспомогательной уборочной техники, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (планируется заключить договора на привлечение до 147 единиц).

"Для обеспечения нормальной работы подвижного состава КП "Киевский метрополитен" на открытых участках, мостовых переходах, парковых путях электродепо и безопасного передвижения пассажиров у входов/выходов станционных комплексов в структурных подразделениях откорректированы оперативные планы борьбы со снегом, где предусмотрен порядок, сроки, последовательность и средства очистки путей, стрелочных переводов, территорий электродепо и территорий, прилегающих к станциям от снега", - отметил Федоров.

Что касается КП "Киевпастранс", то для подготовки к перевозке в осенне-зимний период запланировано привести в надлежащее состояние 1356 единиц подвижного состава. Вместе на предприятии фактически подготовлено подвижной состав на (86%).

Заключены договоры в соответствии с действующим законодательством, согласно которым будут проведены регламентные работы по подготовке подвижного состава к осенне-зимнему периоду. К 11 ноября подвижной состав будет подготовлен в полном объеме.

Кроме этого, Федоров указал о плодотворном сотрудничестве КП "Киевпастранс" и КК "Киевавтодор", что позволило в ближайшее время восстановить движение скоростного трамвая из Борщаговский путепровод и увеличить выпуск трамваев на 30 единиц в двух восстановленных маршрутах №1, 3. Восстановление полноценной работы скоростного трамвая в осенне-зимний период позволит вернуть на маршруты города почти 50 автобусов, которые сегодня обслуживают жителей Борщаговского жилого массива.

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