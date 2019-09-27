Итоги недели: Проблемы с МВФ, уголовное дело для Жеваго и доллар по 24

ФИНАНСЫ

Миссия МВФ завершила работу в Украине без решения о новой программе кредитования

Миссия Международного валютного фонда по итогам двухнедельной работы в Киеве покинула Украину, не предоставив рекомендаций совету директоров МВФ утвердить новую программу кредитования, на что расчитывал премьер-министр Алексей Гончарук.

В Нацбанке фактически подтвердили информацию СМИ о том, что основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства НБУ.

Ожидается, что переговоры по новой трехлетней программе кредитования с Фондом продолжатся через две недели в Вашингтоне.

Нацбанк укрепил курс гривни до 24,08 грн/$

Национальный банк установил на понедельник, 30 сентября, курс гривни на уровне 24,0828 грн/$, по сравнению с 24,43 грн/$ на начало минувшей недели.

Как пояснили в НБУ, на укрепление курса влияет благоприятная ситуация на экспортных рынках для украинской продукции, снижение цен на импортные товары и приток средств иностранных инвесторов, которые покупают облигации внутреннего займа (ОВГЗ).

В то же время на фоне тренда на укрепление национальной валюты Национальный банк за неделю скупил на межбанковском валютном рынке $348,2 млн, что на $78,6 млн больше, чем неделей ранее.

Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до рекордных 98 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до рекордных 97,79 млрд грн.

Перед этим Минфин 24 сентября разместил ОВГЗ на 13,2 млрд грн, в том числе долгосрочные облигации сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

Впрочем, к концу года министерство планирует сократить первичное размещение ценных бумаг, постепенно отказатся от продажи валютных ОВГЗ и перенести все торги облигациями внутреннего займа на платформу Bloomberg.

Заробитчане перевели в Украину более $5 миллиардов за полгода

По данным НБУ, в течение первого полугодия трудовые мигранты перевели в Украину $5,54 млрд, что на $254 млн больше, чем за этот период в прошлом году. Большинство переводов поступило из Польши – $1,9 млрд, Чехии – $505 млн, России – $498 млн, и США – $458 млн.

Банки начнут округлять суммы при проведении кассовых операций

Национальный банк с 25 сентября распространил на банки право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов с 1 октября.

Нацбанк разрешил банку Ахметова хранить свои запасы наличности

"Первый Украинский Международный Банк" Рината Ахметова стал четвертым банком, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины.

Прибыль банков превысила 44 миллиарда

По итогам работы в январе-августе 2019 года платежеспособные банки получили 44,3 млрд грн чистой прибыли, в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (13,7 млрд грн), сообщил НБУ. Более половины этого результата обеспечил "Приватбанк".

Нацбанк добился отмены решения Барышевского суда об отстранении Рожковой

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня об остранении замглавы НБУ Екатерины Рожковой от исполнения обязанностей.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение промышленного производства в августе ускорилось до 1,7%

По данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2019 года сократилось на 1,7% по сравнению с августом 2018 года, и на 1,4% – по сравнению с предыдущим месяцем.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" завершил подготовку к зиме без российского транзита

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров, что более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, запасов газа достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей зимой в случае прекращения транзита Россией.

Ввод мощностей альтернативной энергетики в третьем квартале вырос в 6 раз

По данным НКРЭКУ, мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) составила 956 МВТ, что в шесть раз превышает объем за аналогичный период 2018 года. Доля ВИЭ в структуре генерации в настоящее время составляет 4,9%.

"Нафтогаз" начал продавать газ на зиму по летней цене для ОСМД

"Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными и других производителей тепловой энергии. Ранее условия программы были доступны только для физлиц.

"Нафтогаз" увеличил прибыль почти вдвое

За 6 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн, что почти в два раза больше результата 6 месяцев 2018 года.

ВЛАСТЬ

Кабмин уволил глав ГАСИ, Госгеонедр, Госрезерва и "Укравтодора"

Кабинет министров уволил руководителей 8 государственных структур, в частности, глав Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Госслужбы геологии и недр, Гослесагентства, Нацгосслужбы, Госрезерва, Госагентства по вопросам электронного правительства, "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора".

Кабмин утвердил первый законопроект для запуска рынка земли

Кабинет министров 25 сентября утвердил первый из пакета законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и внес его в Верховную Раду. Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, еще ряд законопроектов для проведения земелльной реформы будет подан народными депутатами.

Кабмин продлил полномочия налоговой милиции, – Маркарова

Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова. Налоговая милиция будет работать до запуска Бюро финансовых расследований.

Кабмин предложил повысить порог операций для финмониторинга в 2,7 раза

Кабинет министров одобрил новый законопроект о предотвращении отмывания доходов, который предусматривает увеличение суммы операций, подлежащих обязательному финмониторингу, со 150 тыс. до 400 тыс. грн.

Зеленский подписал принятые Радой в сентябре законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, президент подписал закон о продлении и усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации, об уменьшении давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства, о введении контрактов для госслужащих, о режиме совместного транзита с ЕС и ряд других.

КОРПОРАЦИИ

Крупнейший украинский переработчик фруктов открыл новый завод на Львовщине

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков фруктов и ягод в Украине, запустила завод по производству пектина в Городке Львовской области. По словам владельца группы Тараса Барщовского, TB Fruit стала третьим производителем яблочного пектина в мире.

"Укрбуд" Микитася перешел в сферу влияния Вавриша, – СМИ

Компания "Укрбуд" перешла в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Ваврыша — друга и партнера Андрея Богдана, главы Офиса президента, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Сам Вавриш эту информацию отрицает.

20 сентября бывший депутат Максим Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Нацсовет лишил лицензии телеканал соратника Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. В декабре 2018 года близкий соратник Виктора Медведчука нардеп Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов.

Суд передал медиа-холдинг UMH Курченко в управление АРМА

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH) беглого бизнесмена Сергея Курченко.

ТРАНСПОРТ

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией

Паромный комплекс "Орловка" на переправе через Дунай на границе с Румынией начал работу в тестовом режиме.

Импорт автомобилей в Украину превысил прошлогодний показатель

По данным таможенной статистики, импорт легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года составил $2,31 млрд, что уже больше, чем за весь 2018 год ($2,24 млрд).

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

ГБР обвинило бизнесмена Жеваго в выведении 2,5 миллиарда из банка "Финасы и Кредит"

Следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена сообщили, что он сейчас находится на лечении за границей.

НАБУ сообщило о подозрении бывшему нардепу Березкину

Детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу и владельцу группы компаний "Креатив" Станиславу Березкину в завладении средствами государственного "Ощадбанка" на сумму $20 млн в конце 2013 года-начале 2014 года.

Почти год назад Рада не поддержала представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности.

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