Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке до $350 миллионов за неделю

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе, $80 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), а $268,2 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

При этом валюту на минувшей неделе Нацбанк на межбанковском рынке не продавал.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $4,16 млрд, продал – $248,23 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк в период с 16 сентября по 20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн – на 36,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал – $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа – $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.

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