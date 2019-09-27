Президентский полк накупил новых музыкальных инструментов на 6 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 2 декабря поставят 39 видов музыкальных инструментов для оркестра почетного караула.

Самыми дорогими оказались гобой Loree Royal gr+3 автомат с посеребренной механикой, футляром и чехлом за 332 тыс. грн и два сюзафона King 2350WSP Ci-b мензура 687 "раструб 26" с футляром по 330 тыс. грн.

На своем сайте компания "Комора" продает такие сюзафоны по той же цене в 330 тыс. грн.

Товар оплатят в течение 10 банковских дней после поставки. Гарантийный срок составляет два года.

Цена сделки на 0,2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 6,11 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было ООО "АТ-МТ Трейд" ("МузТорг") американской компании "Саунд Кэпитал Ллс" в лице Патека Алека Давида с ценой на 20% ниже. Однако эта компания отказалась подписывать договор из-за ошибки в цене предложения, поэтому его отклонили. При этом тендерная документация не предусматривала обеспечение тендерного предложения.

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Учредителями УБСП "Комора" является Роман Дутко, Олег Репецкий, Александр Мельник и британская компания "Сенсибл Мьюзик Лимитед", директором которой является Ален Джефри Малкольм. Дутко и Репецкий - совладельцы ООО "Издательский дом "Комора".

Кроме того, в 2005 году Репецкий входил в Национальный совет по вопросам культуры и духовности, а сейчас возглавляет ассоциацию "Гильдия производителей видеограмм и фонограмм".

Всего с 2008 года УБСП "Комора" получила государственных подрядов на 76,5 млн грн.

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