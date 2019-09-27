Минцифры планирует запустить электронное резидентство в Украине

Об этом Федорив сказал, презентуя Министерство цифровой трансформации в Киеве 27 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим, чтобы в Украине было удобно открыть компанию, счет в банке, не приезжая в нашу страну. Чтобы можно было получить карточку в посольстве, вести здесь бизнес (удаленно)", – сказал Федорив.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

"У нас уже есть рабочая группа, уже есть проект указа президента, подготовлен законопроект", – сказал профильный вице-премьер.

Он также обозначил планы по так называемой "е-переписи", которая позволит верифицировать реестры.

"Сейчас мы проводим большой аудит реестров – их более 350. Этот аудит позволит провести е-перепись. Это первый этап по проведению переписи в стране", – указал Федорив.

Помимо этого, профильный вице-премьер-министр анонсировал планы по введению реестра студенческих билетов.

"У нас в процессе с нашими партнерами из "Приватбанка" возможность запустить в ближайшее время онлайн-студенческие. Это сразу же открывает большой рынок для бизнеса, потому что кинотеатры смогут верифицировать – реальный студенческий или нет и давать скидки. У Apple Music есть предложение для студентов – 50% скидки на музыку. Это открывает большой поток бизнес-идей", – пояснил он.

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