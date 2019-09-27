"Укртранснафта" подготовила компромиссное решение по тарифам для НПЗ Коломойского

Об этом сообщает пресс-служба оператора нефтепроводов Украины, передает БизнесЦензор.

"Это позволит снизить прирост тарифа на транспортировку нефти на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером", – отмечается в сообщении.

В частности, стороны ведут переговоры о заключении нового договора, предусматривающего увеличение объемов транспортировки нефти на Кременчугский НПЗ до 1,2 млн тонн в год и введение нормы ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

"Учитывая, что установленный тариф на транспортировку нефти по трубопроводам "Укртранснафты" опирается на фактический объем прокачки (850 тыс. тонн в год) и с целью установления сбалансированных тарифов – стороны уже обратились в НКРЭКУ с предложением по корректировке тарифа с учетом плановых показателей прокачки нефти на НПЗ", – сказано в сообщении.

По расчетам "Укртранснафты", в первый год по определенной НКРЭКУ методологии, тариф при прокачке нефти объемом 850 тыс. тонн по маршруту ЮЖД "Одесса" - Кременчугский НПЗ составит 144,8 грн за тонну. При прокачке 1,2 млн тонн он будет ниже – 132,59 грн/т, 2 млн тонн – 116,83 грн/т. Во второй год при прокачке 850 тыс. тонн тариф составит 194,32 грн/т, при 1,2 млн тонн – 162,92 грн/т, 2 млн тонн – 126,5 грн/т. На третий год тариф при прокачке 850 тыс. тонн составит 260,78 грн/т, 1,2 млн тонн – 200,20 грн/т, 2 млн тонн – 136,97 грн/т.

"То есть, чем больший объем будет гарантировать заказчик услуг по транспортировке, тем меньше будет рост тарифа", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее ПАО "Укртатнафта" обратилось в Кабинет министров с просьбой повлиять на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы та отказалась от повышения тарифов на транспортировку нефти магистральными нефтепроводами с 1 октября 2019 года.

Компания, управляющая Кременчугским НПЗ, просит правительство убедить НКРЭКУ оставить тарифы на прокачку на прежнем уровне.

Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита.

В частности, в 2017 году чистый доход от прокачки нефти на НПЗ составил 173 млн грн при себестоимости 613 млн грн, в 2018 году – 169 млн грн при себестоимости 912 млн. Таким образом, за два года действия тарифов валовый убыток от транспортировки нефти по внутренним маршрутам, по данным отчетности "Укртранснафты", составил 1,18 млрд грн.

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

Новая методика расчета была разработана при участии этих двух компаний. 13 сентября 2019 года НКРЭКУ обнародовала новый проект повышения тарифов, который планируется провести в 3 этапа. Первый этап ожидается с 1 октября 2019 годаи предусматривает повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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