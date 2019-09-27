Один из крупнейших производителей круп в Украине сменит регистрацию на польскую

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, акционеры утвердили соответствующее решение на внеочередном собрании 12 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечают в компании, сейчас Cereal Planet проходит процесс регистрации в соответствующих органах Польши. В планах зарегистрировать в Варшаве холдинговую компанию группы под именем "Cereal Planet SA".

Cereal Planet выпускает весовые крупы для B2B под ТМ "ОЛИМП" – четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" – кормовые смеси для животных. Экспортирует крупы более чем в 30 стран мира.

Cereal Planet, по ее данным, занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства – 4,5-5 тыс. тонн.

Собственниками группы компаний являются Анатолий и Александр Власенко (33,54% и 29,93% соответственно), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

Cereal Planet в январе-июне 2019 года получила чистую прибыль в размере 26 тыс. евро, что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка за указанный период снизилась на 4,4% – до 8,82 млн евро.

По итогам 2018 года Cereal Planet получила 162 тыс. евро чистой прибыли, что соответствует показателю за 2017 год, ее продажи выросли на 1,5% – до 18,9 млн евро.

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