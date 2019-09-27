АМПУ начнет углубление дна на подходном канале Белгород-Днестровского порта

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Для перемещения земснаряда организуется его прохождение шлюзами Днепровского каскада и под железнодорожными мостами.

Для АМПУ Белгород-Днестровский морской порт станет уже восьмым, где работы по эксплуатационному дноуглубление у причалов и на подходных каналах выполняются собственным флотом.

Планируемый объем работ по восстановлению паспортных глубин земснарядом "Скиф" на Лиманской части подходного канала порта в 2019 году составляет более 260 тыс. кубометров.

Во время эксплуатационного дноуглубления на водохранилищах "Скиф" обеспечил восстановление гарантированной глубины на внутренних водных путей до уровня 3,65 м. Объем работ каравана составил более 67 тыс. кубометров грунта. Сейчас работы на лимитированных участках Кременчугского водохранилища продолжает компания "СОБИ", победившая на объявленном филиалом в электронной системе публичных закупок ProZorro тендере. На сегодня земснарядом частной компании выполнены работы в объеме почти 400 тыс. кубометров.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram