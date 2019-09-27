Uber объединит в новом приложении поездки и доставку еды

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

"Мы понимаем, что, когда становимся неотъемлемой частью жизни людей, это сопровождается реальной ответственностью. Поэтому мы работаем над тем, чтобы каждый водитель и курьер чувствовали себя ценным партнером, а каждый пользователь - VIP-персоной, и каждый город хорошо нас принимал. Думая об этом, сегодня мы также представили ряд инновационных функций и новые партнерства", - отметил Дара Хосровшахи, Uber CEO.

Чтобы убедиться, что пользователь садится в нужную машину, теперь он сможете выбрать опцию получения уникального четырехзначного PIN-кода, который нужно озвучить вашему водителю. Водитель сможет начать поездку в приложении только после ввода правильного PIN-кода. Также компания работает над новой технологией, которая использует ультразвуковые волны для автоматической проверки того, что пользователь находитесь в нужном автомобиле.

Пассажирам больше не придется ждать завершения поездки, чтобы сообщить о проблеме Uber. Вскоре они увидят опцию "Сообщить о проблеме" в Центре безопасности (синий значок щита), который позволит им сообщать о проблеме безопасности во время поездки. Команда безопасности Uber свяжется с пользователем после поездки.

В прошлом году была добавлена кнопка вызова помощи в приложение Uber, чтобы пользователи и водители могли напрямую связаться с 911 в случае чрезвычайной ситуации. Теперь также добавлена возможность отправлять текстовые сообщения на номер 911 в городах и округах, которые поддерживают эту технологию. Компания автоматически составит текстовое сообщение, включив в него сведения о поездке, такие как марка и модель автомобиля, номерной знак и местоположение, чтобы операторы 911 могли быстро ответить.

Будет запущена улучшенная проверка идентификационных данных в режиме реального времени. С 2016 года существовала проверка идентификационных данных в режиме реального времени, которая помогала убедиться, что водитель за рулем соответствует учетной записи в системе. Проверка начинала с обычных селфи, тогда как обновление предлагает водителю сделать случайную серию базовых движений - подмигивание, улыбка и/или поворот головы - тем самым добавив еще один уровень безопасности.

К концу октября пользователи в более чем 200 городах по всему миру будут получать уведомление в приложении, в случае высадки возле велодорожки. Это напоминание поможет пользователям убедиться в безопасности, прежде чем открыть дверь автомобиля.

Компания представила месячную подписку Uber Pass, которая предоставляет: защиту стоимости поездки, бесплатную доставку Uber Eats (и другое) для пользователей в 10 городах, где используется райдшеринг. Эти опции дополняет функция Ride Pass, которая доступна в 40 городах. Также опция Pass for Eats теперь доступна в 18 городах для постоянных клиентов доставки еды.

Uber Rewards расширяется и дает клиентам возможность зарабатывать баллы каждый раз, когда они едут в Uber или заказывают Uber Eats. В США участники Uber Rewards теперь могут получать бонусы, такие как бесплатная доставка Uber Eats, бесплатные блюда от партнеров McDonalds и Ben and Jerry’s, а также скидки на поездки UberX и Uber Comfort.

Курьеры оценят функцию для оценки заработка (earnings estimator), которая поможет водителям тщательнее прогнозировать уровень их дохода. Разработка обеспечит водителей дополнительной информацией, благодаря которой они будут лучше понимать, сколько могут зарабатывать на самом деле - еще до того, как приступят к выполнению своей первой поездки.

Также водители получат новую карту, отображающую уровень спроса Demand Heatmap - на ней обозначены районы с наивысшим уровнем спроса со стороны как водителей, так и пассажиров. Это даст водителю лучшее понимание того, откуда может поступить запрос на поездку. Иногда водители получают заказ на поездку в те районы, на обратном пути из которых сложно найти пассажиров в другом направлении. Поэтому в ноябре будет запущена опция Back to Busy Area, благодаря которой водитель сможет подобрать для себя заказ на обратную поездку в направлении, которое ему подходит.

Компания рассказала о новом поколении велосипедов и скутеров JUMP со сменными батареями. Чтобы сделать поездку с полностью заряженной батареей максимально доступной, будут созданы JUMP Charging Kiosk, которые дадут возможность заменить разряженную батарею на новую без остановки. Велосипеды и скутеры со сменными батареями, а также инфраструктура для зарядки, будут доступны в отдельных городах в следующем году.

Также в компании запустили платформу Uber Incubator, которая позволит предпринимателям и стартапам использовать Uber для продвижения своих идей.

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