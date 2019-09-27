Антимонопольный комитет повторно оштрафовал производителя похожего на Baileys ликера

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает БизнесЦензор.

В частности, "Котнар-М" оштрафован на 408 тыс. грн за три нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в виде представления недостоверной информации АМКУ.

Кроме того, АМКУ наложил штраф на компанию в размере 200 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за неправомерного использование без разрешения международной компании R&A Bailey&Co (Ирландия) названия и оформления упаковки ликеров O'daily, которая схожа по названию и оформлению на упаковку ликера Baileys.

Еще 150 тыс. грн штафа на "Котнар-М" наложено за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, в виде распространения ложных сведений на контрэтикетке ликера "O'daily Original".

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Как сообщалось, АМКУ в декабре 2018 года уже наказывал "Котнар-М" штрафом на 3,35 млн грн за использование без разрешения ирландской компании R&A Bailey&Co в оформлении ликеров под обозначением "O'Daileys" названия и этикеток, похожих на название и оформление этикеток ликеров под обозначением Baileys. Еще на 3,35 млн грн компания была оштрафована за распространение недостоверных данных о своей продукции.

Ранее ирландская компания R&A Bailey&Co, производитель сливочного ликера ТМ "Baileys", обратилась с жалобой в АМКУ на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО "Котнар-М" при производстве и реализации ликеров "O'Dailys".

В ходе расследования дела ООО "Котнар-М" уже было оштрафовано АМКУ на 978,4 тыс. грн за непредоставление информации и предоставление ложных данных.

В частности, не существующей копии заочного решения Береговского районного суда Закарпатской области, который "признал", что на этикетке ликера под торговой маркой "Baileys" использованы картины "Мечты Закарпатья" и "Прелюдия Закарпатья".

ООО "Котнар-М" – крупный региональный производитель вин, имеет винодельный комплекс полного цикла производства, около 200 га собственных виноградников на Закарпатье.

Производит вина под ТМ Cotnar, Monte Cote, Gorobchiki и др. По данным Единого госреестра юридических и физических лиц (ЕГР), основателями ООО являются Чаба Пейтер, Инна Хомюк, Владимир Булгаков.

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