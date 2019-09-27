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27.09.19 16:03

Украина присоединилась к подготовке нового соглашения ВТО

Делегация Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства во главе с заместителем министра, торговым представителем Украины Тарасом Качкой приняла участие в очередном заседании соавторов совместного заявления членов Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросам электронной коммерции, что проходило на протяжении 24-27 сентября в Женеве.

Украина присоединилась к подготовке нового соглашения ВТО

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

Во время рабочего визита Качка провел встречи с важными торговыми партнерами Украины, в частности, с представителями стран США, ЕС, Китая, Великобритании, а также руководством Секретариата ВТО и вместе с членами делегации принял участие в подготовке текста будущего соглашения ВТО по вопросам электронной коммерции.

"Во время рабочих встреч с нашими партнерами мы обсудили важные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реформирования ВТО. В частности, в фокусе внимания: обеспечение функционирования системы разрешения споров, активизации функции ВТО в качестве платформы для многосторонних торговых переговоров, обеспечение прозрачности и эффективного мониторинга деятельности ВТО, повышение эффективности работы регулярных органов ВТО и другие важные вопросы", - прокомментировал Качка.

Также в рамках заседания члены ВТО обсудили текстовые предложения заинтересованных членов, в том числе Украины, к будущей договоренности по вопросам электронной коммерции с таких вопросов:

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