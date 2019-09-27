Минэнерго подготовит новый план увеличения добычи газа

Об этом заявила руководитель экспертной группы нефти и газа директората ископаемых источников топлива министерства Елена Чайковская, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Министерство готово разработать стратегию добычи газа до 2025 года, мы разослали приглашения стейкхолдерам. Рабочая группа еще не начала работать", – сказала Чайковская.

По ее словам, министерство планирует разработать документ, который будет "реально работать".

Напомним, в 2016 году правительство утвердило программу развития добычи газа, которая известна как "Стратегия 20/20". Согласно стратегии в 2020 году добыча газа должна была увеличиться до 20 млрд кубометров в год – то есть, за неполных пять лет прирост должен был составить более 4 млрд кубометров в год.

Однако уже в 2018 году АО "Укргаздобыча" добыло на 1 млрд кубометров меньше газа, чем планировалось по программе, – 15,5 млрд кубометров вместо 16,5 млрд. Кроме того, был скорректирован общий объем добычи на 2019 год: компания заявила, что будет добыто 15,7 млрд кубометров вместо 18,3 млрд кубометров.

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