Минцифры представило новый портал цифровых услуг

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Презентация состоялась на International IT Forum 2019 с участием вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и владельца международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, Андрея Федорива.

"Дія" - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. "Дія" сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", - рассказал Федорив.

Как пример основатель агентства рассказал, что в "Дії" количество полей для заполнения при регистрации ФЛП онлайн удалось сократить с 58 до 12.

По словам Федорива, приложение и сайт станут доступны онлайн уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, Федорив добавил, что разработка бренда осуществилась за счет международных доноров.

"Сегодняшняя презентация и разработка бренда - это один из 90 проектов, которые у нас уже в работе. В моем министерстве пока работают только два человека - я и мой первый заместитель. И это все получается делать только благодаря компаниям, поддержке хороших людей, фондов, бизнеса", - отметил во время презентации вице-премьер.

Как сообщалось, Минцифры намерено запустить пилотный проект по использованию электронных водительских прав.

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