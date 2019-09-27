Новый оператор ГТС начал подписывать договоры на транспортировку газа

Как сообщили в пресс-службе компании, до начала ноября ОГТСУ планирует направить участникам рынка соответствующее предложение по подписанию и шаблон договора, что позволит всем желающим последовательно заключить соглашения на транспортировку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Положениями договора предусмотрено, что документ вступает в силу с момента его подписания и начинает действовать после получения ОГТСУ лицензии на осуществление деятельности по транспортировке, но не ранее 1 января 2020 года.

"Заблаговременное подписание документа позволит заказчикам услуг по транспортировке газа юридически легко пройти период смены лицензиата-оператора ГТС – от АО "Укртрансгаз" к ОГТСУ, запланированной правительством на 1 января 2020 года. Заблаговременно предоставленный пакет документов и заключенный договор позволят в газовые сутки 31 декабря 2019 года заказывать услуги транспортировки еще у АО "Укртрансгаз", а уже с 1 января 2020 года – сразу у ОГТСУ", – уточнили в компании.

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Как сообщалось, 18 сентября Кабинет министров обновил план анбандлинга "Нафтогаза", в результате чего было определено, что ОГТСУ (в настоящее время является 100% "дочкой" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал, будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ").

Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность "МГУ" государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему. В свою очередь "МГУ", которое станет новым оператором ГТС Украины, будет передано в управление Министерству финансов от Минэкоэнергии.

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