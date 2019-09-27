Торги облигациями внутреннего займа перенесут на платформу Bloomberg (обновлено)

Об этом заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил в ходе Ukrainaan Financial Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идея такова, чтобы сконцентрировать торговлю на одной платформе. Мы вместе с Министерством финансов также исследовали эту тему. Нам рекомендовали Румынию, как пример успешного внедрения института первичных дилеров. Они сконцентрировали ликвидность на международных платформах – на Bloomberg", – сказал Чурий.

Замглавы НБУ пояснил, что в настоящее время ОВГЗ торгуются на большом количестве бирж, ценообразование – непрозрачное.

В то же время перенос торговли ОВГЗ на единую платформу облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций, отмечает пресс-службу НБУ.

"Сотрудничество с Bloomberg – это следующий этап в реализации лучших практик в развитии украинского рынка государственных облигаций. Повышение прозрачности и осведомленности инвесторов должно иметь положительное влияние на расширение базы инвесторов и увеличение доли государственного долга в национальной валюте", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Перевод первичных размещений ОВГЗ на международные торговые платформы является очередным шагом Национального банка и Министерства финансов в направлении усиления прозрачности и ликвидности рынка государственных заимствований, улучшение доступа к нему, дедолларизации государственного долга. В дальнейшем мы прилагать усилия также для развития и вторичного рынка ОВГЗ на международных платформах", – добавил Олег Чурий.

Как отмечается в сообщении, система аукционов Bloomberg используется государственными агентствами, центральными банками и финансовыми учреждениями для проведения аукционов в электронном виде, а участники рынка отслеживают эти аукционы и вносят заявки.

Система обеспечивает безопасную и защищенную среду для выпуска и выкупа долговых обязательств, а также для выполнения других операций на открытом рынке, в единой комплексной платформе. Платформа полностью интегрирована с данными, новостями, аналитикой и средствами связи, доступными в Терминале. Система аукционов Bloomberg используется в более чем 30 странах мира.

Как сообщалось, ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.

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