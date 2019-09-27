Нацбанк предложил сконцентрировать торги ОВГЗ на одной платформе

Об этом заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил в ходе Ukrainaan Financial Forum, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Идея такова, чтобы сконцентрировать торговлю на одной платформе. Мы вместе с Министерством финансов также исследовали эту тему. Нам рекомендовали Румынию, как пример успешного внедрения института первичных дилеров. Они сконцентрировали ликвидность на международных платформах – на Bloomberg", – сказал Чурий.

Замглавы НБУ пояснил, что в настоящее время ОВГЗ торгуются на большом количестве бирж, ценообразование – непрозрачное.

Как сообщалось, ранее государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца отмечал, что Минфин планирует сократить предложение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первичных аукционах, что может стимулировать вторичный рынок ценных бумаг.

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.

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