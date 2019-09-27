Шебелинский завод "Укргаздобычи" начал экспорт мазута в Прибалтику

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Первая партия в объеме 3,4 тыс. тонн была отправлена через пограничный переход Бережесть–Словечно (украино-белорусская граница).

До этого практически весь экспорт шебелинского мазута, за исключением небольших по объему поставок в Молдову, осуществлялся через морские порты – Одесса и Рени.

За 8 месяцев 2019 года Шебелинский завод отправил на экспорт через порты 17 тыс. тонн мазута, еще около 0,5 тыс. тонн поставлено по железной дороге в Молдову.

В 2018 году Шебелинский завод произвел 31,3 тыс. тонн мазута (-7,9%), за 8 месяцев 2019 года – 25,6 тыс. тонн (+67%). Часть мазута реализуется на внутреннем рынке (с содержанием серы до 1%), часть – отправляется на экспорт.

В 2018 году экспорт мазута Шебелинского ГПЗ составил 11,7 тыс. тонн.

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Как сообщалось, 22 сентября "Укргаздобыча" остановила Шебелинский газоперерабатывающий завод в Харьковской области на плановый ремонт, который продлится до 11 октября.

Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (на 39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (на 3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (на 12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (на 2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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