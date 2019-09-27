БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.09.19 13:35

Минцифры запустит проект по использованию электронных водительских прав

Министерство цифровой трансформации готовит пилотный проект по использованию электронных водительских прав.

Минцифры запустит проект по использованию электронных водительских прав

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации бренда цифрового государства в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные права у себя в смартфоне и показывать, когда вас остановили (полицейские, – ред.)", – сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министр внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

В частности, решением Кабмина также предусмотрено введение электронного обмена информацией между территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД и учебными заведениями по подготовке водителей.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100