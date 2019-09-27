В Ивано-Франковске открыт первый в Украине центр обучения РГК

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаза" сообщает БизнесЦензор.

В ЦОР учиться газовики со всей Украины, студенты и даже клиенты компании, используя самую современную технику и оборудование.

Инновационный центр обучения и развития "Ивано-Франковскгаза" под брендом РГК стал первым в Украине. Здесь объединены современные учебные технологии, оборудование и продуманный дизайн. Ежемесячно обучение в ЦОР будут проходить около 400 человек.

"Открытие современного Центра обучения - это очередной этап реализации комплексной программы" Ивано-Франковскгаза" по развитию клиентского сервиса. Главная цель ЦОР - создать современное инновационноепространство для повышения квалификации газовиков и таким образом улучшить качество предоставления услуг клиентам", - говорит председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Компания отмечает, что современный подход к учебному пространствe позволяет проводить одновременно теоретические и практические занятия. Центр разделен на две отдельные зоны. Зона теории рассчитана на комфортное размещение 25 слушателей. Большой сенсорный монитор, удобные кресла, обустроена зона отдыха, просторное помещение и продуманный дизайн способствуют легкому усвоению знаний.

В практическом зале представлено более 100 единиц современного газового оборудования. Все они действующие, что особенно актуально. Ведь здесь будут проходить производственную практику студенты Ивано-Франковского национального университета нефти и газа, повышать квалификацию сварщики, работающие на предприятиях Прикарпатья, и конечно же газовики. Оборудование центра обучения будет постоянно обновляться, что позволит специалистам газовой сферы идти в ногу со временем.

Разработан курс обучения и для самых маленьких посетителей - школьников. На практике их будут учить как правильно пользоваться газовыми приборами. Правилам использования газа учить и юридических потребителей.

Первое обучение уже состоится в эту субботу. Менеджеры "Ивано-Франковскгаза" будут повышать навыки клиентоориентированности и развивать сервисное мышления.