Минфин сократит размещение облигаций внутреннего займа

Об этом сообщил государственный уполномоченный по госдолгу Юрий Буца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Учитывая, что до конца года нам по планам заимствований осталось суммарно 50 млрд грн, и мы также рассчитываем на финансирование наших международных партнеров (в принципе, у нас осталось 12-14 аукционов), нам достаточно будет выставлять с ограничениями стандартные, годовые, двухлетние, трехлетние инструменты, чтобы удовлетворить наши потребности", – сказал Буца.

Он уточнил, что предложение ОВГЗ составит около 30 млрд грн.

"Мы надеемся, что эта политика создаст также искусственный дефицит инструментов на первичном рынке. Мы слышим от некоторых наших инвесторов, что вторичный рынок тоже зависит от наших операций на первичном, поскольку мы размещаем их каждый вторник и мало интереса ко вторичному. Мы сейчас проверим эту гипотезу", – отметил Буца.

По его прогнозам, спрос будет постепенно переходить на вторичный рынок.

"Мы сейчас в конце сентября почти 90% от плана заимствований выполнили. Поэтому мы можем себе позволить выходить с ограниченными объемами", – добавил Буца.

Госуполномоченный по госдолгу также выразил надежду, что это позволит быстрее снижать ставки.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

После размещений портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября в собственности нерезидентов увеличился до 97,79 млрд грн.