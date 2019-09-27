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27.09.19 12:58

"Укрзализныця" оценила расходы на реализацию своей стратегии в 150 миллиардов

Для реализации стратегии АО "Укрзализныця" на 2019-2023 годы по базовому сценарию необходимо 150 млрд грн инвестиций, рассказал директор по стратегическому развитию и компании Антон Саболевский.

"Укрзализныця" оценила расходы на реализацию своей стратегии в 150 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Наибольшая доля в инвестиционном портфеле Укрзализныци - это кредитные средства международных финансовых организаций, в том числе ЕБРР.

По словамСаболевского, среди перспективных направлений привлечения инвестиций - развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры, построение логистических терминалов на границе с ЕС, подвижной грузовой состав и развитие пассажирских вокзалов.

Также перспективным является новое направление - инвестиции в развитие пассажирских вокзалов. "Сегодня уже прорабатываются пилотные инвестиционные проекты, потенциал окупаемости которых очень высок", - уточнил Саболевський.

Он также отметил, что из-за государственного регулирования тарифов большинство направлений деятельности "Укрзализныци", в которые необходимо инвестировать значительные денежные средства, не будут рентабельными, поэтому такой подход необходимо менять.

"По моему мнению, надлежащее внедрение Евродирективы позволит решить этот вопрос", - отметил Саболевський.

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