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27.09.19 11:33

Иран отпустил задержанный британский танкер

Задержанный Ираном британский танкер Stena Impero начал движение из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод, сообщает Reuters со ссылкой на иранскую организацию портов и судоходства.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Судно задержали в середине июля. Корпус стражей иранской революции утверждал, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Напомним, после задержания ее судна Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива.

23 сентября Иран завершил все необходимые юридические процедуры для освобождения танкера.

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