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27.09.19 11:14

Иностранцы увеличили портфель украинских ОВГЗ до 98 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 сентября нерезидентов увеличился на 0,78 млрд грн (на 0,81%) до 97,79 млрд грн, украинских банков уменьшился на 0,6 млрд грн (на 0,17%) – до 347,64 млрд грн.

Иностранцы увеличили портфель украинских ОВГЗ до 98 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,27 млрд грн (на 0,03%) – до 818,97 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – вырос на 0,07 млрд грн (на 0,25%) – до 26,4 млрд грн, физлиц – на 0,08 млрд грн (на 0,77%) – до 10,07 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 24 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 13,2 млрд грн. Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет на сумму 12,88 млрд грн.

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