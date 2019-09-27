USAID подарил НКЦБФР программный комплекс для перехода на новую отчетность

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уже в ближайшее время более 5 тыс. предприятий, представляющих общественный интерес, начнут подавать финансовую отчетность через эту систему в формате XBRL. Фактически эта система станет для всех этих предприятий "единым окном" для предоставления отчетности", – прокомментировал это событие глава комиссии Тимур Хромаев.

Он уточнил, что этот комплекс уже запущен в опытную эксплуатацию на базе Центра сбора финансовой отчетности. Операционное управление Центром осуществляет НКЦБФР, но пользуются системой все финансовые регуляторы - Нацбанк. Нацкомфинуслуг, Минфин и Госстат.

Принятая не так давно новая редакция закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" относит к категории предприятий, представляющих общественный интерес, около 5 тыс. украинских компаний, которые, начиная с 2020 года, обязаны составлять финансовую отчетность и предоставлять ее регуляторам в едином электронном формате XBRL.

НКЦБФР указывает, что программный комплекс создан компанией VIZOR Software (Ирландия), специализирующейся на разработке и внедрении программного обеспечения (ПО) для финансовых регуляторов и налоговых органов. ПО VIZOR Software используется в 31 юрисдикции по всему миру, в том числе Банком Англии и Австралийской комиссией пруденциального надзора, Банком Албании и Комиссией по надзору за финансовым рынком Албании.