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27.09.19 09:03

США направляют в Саудовскую Аравию военных и ракетные комплексы Patriot

США направляют в Саудовскую Аравию зенитно-ракетные комплексы Patriot и 200 военнослужащих.

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Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, Вашингтон предоставит четыре радиолокационные системы, которые должны укрепить оборону королевства, заявили в министерстве обороны США.

Глава ведомства Марк Экспер ранее сообщал о планируемой отправке солдат и вооружений, однако не назвал конкретных цифр.

Представитель МВД Саудовской Аравии 14 сентября сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Причиной возгорания стала атака беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и обвинил Иран в причастности к атакам. Германия, Франция, Великобритания и Саудовская Аравия также возложили на Тегеран ответственность за инциденты, однако тот отверг обвинения.

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