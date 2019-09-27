МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой программе в ближайшие недели

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели", - говорится в заявлении главы миссии ван Рона Родена.

Согласное ему миссия провела продуктивные дискуссии о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ. "Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки связанные с докапитализацией банков."- подчеркнул глава миссии.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $ 5-6 млрд. По данным источников агентства близких к переговорам, негативное влияние на итоги работы миссии оказали последние события вокруг "Приват-Банка" в том числе информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами и давление на руководство Национального банка.

Ранее агентство Украинські новини со ссылкой на иточники сообщило, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) после двухнедельной работы покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет согласованного меморандума о сотрудничестве.

Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками "Приватбанка", а также возможная смена руководства Национального банка (НБУ).

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию, заявила пресс-служба Кабинета министров.

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Как сообщалось, эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

Кроме того, на минувшей неделе Financial Time опубликовала материал, в котором премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что президент Владимир Зеленский планирует достигнуть некоего компромиссного соглашения с Игорем Коломойским по "Приватбанку". Позднее Гончарук заявил, что его комментарий по "Приватбанку" неправильно интерпретировали.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом в с. Гореничи был сожжен в результате поджога, обвинив в давлении Игоря Коломойского.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский, который заявлял о желении получить от государства $2 млрд "компенсации" за национализацию банка.

Коломойский после встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком в начале сентября заявил, что "видит хорошее окно возможностей" для достижения договоренностей по делу "Приватбанка".

Президент Владимир Зеленский в ходе встреч с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом также обсуждал ситуацию вокруг "Приватбанка".