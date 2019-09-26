Нацбанк пояснил причины укрепления курса гривни

Об этом сообщил руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Эмал Бахтари, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
По словам представителя НБУ, сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация.
"Импортные товары, в частности нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, это очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки", – сказано в сообщении.
Бахтари также указал, что растет выручка предприятий украинкой IТ-отрасли, поскольку все больше украинских компаний имеют заказ от зарубежного бизнеса. Это также способствует увеличению предложения валюты на рынке, что влияет на укрепление курса гривни.
"Новый фактор, который поддерживает курс в этом году, – это значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. С начала года объем вложений вырос в 15 раз и сейчас держится на уровне около 97 млрд грн", – констатируют в НБУ.
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 24,105 грн/$ с 24,1875 грн/$ в предыдущий рабочий день, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,09-24,12 грн/$.
Нацбанк установил на 27 сентября официальный курс 24,186956 грн/$.