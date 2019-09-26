Ryanair спрогнозировал годовой пассажиропоток на украинских маршрутах

Об этом сообщили avianews.com в департаменте лоукоста по международным коммуникациям, передает БизнесЦензор.

Согласно отчетности авиакомпании, фискальный год начинается 1 апреля и длится до 31 марта. Таким образом, цифра 1,5 млн пассажиров касается периода с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

В Ryanair отказались назвать более детальные цифры, аргументировав это политикой нераскрытия информации о бронированиях по конкретным маршрутам. Одновременно с этим в лоукосте подчеркнули, что очень довольны числом ранних бронирований и загрузкой рейсов на маршрутах из Украины или в Украину в летнем и зимнем расписании 2019 года.

Как ранее показало исследование avianews.com, Ryanair в ноябре 2019 года, когда в полную силу вступит расписание зимнего сезона полетов 2019/2020 годов, в более чем два раза увеличит число маршрутов и рейсов в Украину по сравнению с ноябрем 2018 года, когда бюджетник запустил полноценную полетную программу в Украину.

Если в ноябре 2018 года маршрутная сеть лоукоста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать 41 маршрут из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Одновременно с этим число рейсов из Украины увеличится с 52 до 115 в неделю.

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