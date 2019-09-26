Главы МИД Украины и Дании обсудили угрозы российского проекта "Северный поток-2"

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

"26 сентября 2019 года на полях 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Состоялся обмен мнениями относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Констатирована общая позиция относительно существенной угрозы этого проекта для европейской безопасности и окружающей среды", - сказано в сообщении.

Глава датского внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность позиции нового правительства Дании о поддержке евроинтеграционного курса и осуществления реформ в Украине.

Стороны также обсудили шаги, которые сейчас предпринимаются с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Как сообщалось, "Газпром" рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2".

По оценке оператора проекта компании Nord Stream 2, в противном случае задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Дании может составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн).

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По данным российского "Газпрома", уже проложено 70% новой газовой магистрали, однако с апреля 2017 года российский монополист так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

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