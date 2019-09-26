Компания Коломойского призвала Гончарука повлиять на тарифы на транзит нефти

Соответствующее письмо глава правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко направил премьер-министру Алексею Гончаруку, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Повышение тарифов на транспортировку нефти сделает отечественную нефтепереработку еще менее конкурентоспособной и неминуемо ослабит энергетическую безопасность Украины", – сказано в документе.

В "Укртатнафте считают, что НКРЭКУ действует в интересах "Укртранснафты", которая "уже является сверхприбыльным предприятием".

Компания, управляющая Кременчугским НПЗ, просит правительство убедить НКРЭКУ оставить тарифы на прокачку на прежнем уровне.

Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита.

В частности, в 2017 году чистый доход от прокачки нефти на НПЗ составил 173 млн грн при себестоимости 613 млн грн, в 2018 году – 169 млн грн при себестоимости 912 млн. Таким образом, за два года действия тарифов валовый убыток от транспортировки нефти по внутренним маршрутам, по данным отчетности "Укртранснафты", составил 1,18 млрд грн.

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

Новая методика расчета была разработана при участии этих двух компаний. 13 сентября 2019 года НКРЭКУ обнародовала новый проект повышения тарифов, который планируется провести в 3 этапа. Первый этап ожидается с 1 октября 2019 годаи предусматривает повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

По расчетам enkorr, первый этап повышения тарифов обойдется для Кременчугского НПЗ в 41 млн грн в год (без НДС). В частности, стоимость доставки нефти с восточных месторождений "Укрнафты" при текущем объеме добычи увеличится с 40 млн грн в год до 53 млн грн. Затраты на перекачку нефти "Бориславнефтегаза" на НПЗ в Дрогобыче (откуда она перевозится на Кременчугский НПЗ по железной дороге) повысятся с 10,5 до 12,25 млн грн, а затраты на прокачку импортной нефти из Одессы при прошлогоднем объеме поставок могут вырасти с 75 до 101 млн грн.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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