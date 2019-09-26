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26.09.19 18:25

США ввели санкции против китайских компаний за поставки нефти из Ирана

США вводят новые санкции против некоторых китайских физических и юридических лиц из-за обвинений в сознательных перевозках нефти из Ирана в нарушение введенных Вашингтоном ограничений.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти граждан Китая и шести организаций, включая две дочерние структуры судоходной компании Cosco Shipping Corporation.

"Мы говорим Китаю и всем странам: знайте, что мы будем вводить санкции за каждое нарушение", – заявил Помпео.

В свою очередь МИД Китая осудил это решение.

"Мы всегда выступали против так называемой юрисдикции длинных рук и односторонних санкций… Мы также выступаем против американской практики запугивания", – заявил представитель МИД Гэн Шуан.

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Как сообщалось, США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Так, Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс" и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

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