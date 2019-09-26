НБУ обжалует отмену штрафа для "дочки" российского "Сбербанка" на 94 миллиона

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию НБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в декабре 2018 года НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 94,737 млн грн за период 2015-2017 годов за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта совершения этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

"Сбербанк" (ранее - дочерний банк "Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк" (РФ).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 63,038 млрд грн занимал 7 место среди 76 банков.

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